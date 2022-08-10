Генштаб: Оккупанты пытаются возобновить наступление на направлении Донецк — Пески

В Донецкой области российская армия пытается возобновить наступление на направлении Донецк — Пески, боевые действия продолжаются. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.



Отмечается, что на Славянском направлении противник обстрелял районы Великой Камышевахи, Дмитровки, Карнауховки, Довгенького, Вернополья, Новой Дмитровки, Богородичного и Долины.



На Краматорском направлении оккупанты вели артиллерийские обстрелы недалеко от Северского, Григорьевки, Верхнекаменского, Сидорово и Райгородка.



На Бахмутском направлении российская армия совершала обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Константиновка, Бахмут, Ивано-Дарьевка, Покровское, Зайцево, Кодема, Курдюмовка, Бахмутское, Соледар, Яковлевка и Вершина. Нанесли авиационные удары силами штурмовой и армейской авиации вблизи Спорного, Соледара, Бахмута, Зайцево и Вершины.



Противник предпринял попытки ведения штурмовых действий на направлениях Новолуганское — Спорное, Владимировка — Яковлевка, Стряповка — Соледар. Успеха не имел, отошел.



На Авдеевском направлении зафиксированы обстрелы возле Марьинки, Авдеевки, Опытного, Песок, Первомайского, Невельского, Петровского, Нетайлово и Красногоровки. Самолеты штурмовой авиации оккупантов действовали возле Красногоровки и Марьинки.



Также противник вел наступление в направлениях Минеральное — Авдеевка и Спартак — Авдеевка. Успеха не имел, отошел с потерями.