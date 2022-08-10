Генштаб: Окупанти намагаються відновити наступ на напрямку Донецьк — Піски

10 серпня 2022, 10:22

Генштаб: Окупанти намагаються відновити наступ на напрямку Донецьк — Піски

На Донеччині російська армія намагається відновити наступ на напрямку Донецьк — Піски, бойові дії продовжуються. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Зазначається, що на Слов'янському напрямку противник обстріляв райони Великої Комишувахи, Дмитрівки, Карнаухівки, Довгенького, Вірнопілля, Нової Дмитрівки, Богородичного та Долини.

На Краматорському напрямку окупанти вели артилерійські обстріли неподалік Сіверського, Григорівки, Верхньокам'янського, Сидорового та Райгородка.

На Бахмутському напрямку російська армія вела обстріли зі ствольної, реактивної артилерії та танків у районах населених пунктів Костянтинівка, Бахмут, Івано-Дар'ївка, Покровське, Зайцеве, Кодема, Курдюмівка, Бахмутське, Соледар, Яковлівка та Вершина. Завдали авіаційні удари силами штурмової та армійської авіації поблизу Спірного, Соледара, Бахмута, Зайцева та Вершини.

Противник робив спроби ведення штурмових дій на напрямках Новолуганське — Спірне, Володимирівка — Яковлівка, Стряпівка — Соледар. Успіху не мав, відійшов.

На Авдіївському напрямку зафіксовано обстріли біля Мар'їнки, Авдіївки, Опитного, Пісок, Першотравневого, Невельського, Петровського, Нетайлового та Красногорівки. Літаки штурмової авіації окупантів діяли біля Красногорівки та Мар'їнки.

Також противник вів наступ у напрямках Мінеральне — Авдіївка та Спартак — Авдіївка. Успіху не мав, відійшов із втратами.

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