«Судилище» окупантів над іноземцями на Донбасі в МЗС України назвали фіктивним

Фіктивний суд Росії на Донбасі над іноземними громадянами, які допомагали ЗСУ, та гуманітарним працівником є недійсним. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.



Він також зазначив, що це ще один доказ того, що РФ грубо порушує правила ведення війни і заявив, що міжнародне гуманітарне право має застосовуватись до всіх військовополонених та затриманих цивільних осіб.

Нагадаємо, 15 серпня в Офісі президента закликали організацію Червоний Хрест втрутитися у ситуацію з підготовкою окупантами «судилища» над українськими військовими у захопленому військами РФ Маріуполі.