Генсек ООН ухвалив рішення про місію для встановлення фактів трагедії у Оленівці

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутеріш заявив про ухвалення рішення провести місію з виявлення та встановлення фактів трагедії в окупованій Оленівці. Про це він розповів на брифінгу за підсумками зустрічі із президентами України та Туреччини, передає «Інтерфакс-Україна».



Він наголосив, що всі військовополонені мають отримувати захист відповідно до норм міжнародного гуманітарного права.



«Я ухвалив рішення про проведення місії для виявлення та встановлення фактів. Умови проведення цієї місії було доведено Україні та Росії. Окрім умов було відзначено і склад тієї групи, яка буде залучена до реалізації розслідування. Я думаю призначити на чолі групи генерала Карлоса дос Сантоса Круса з Бразилії», - сказав Гутеріш.



Говорячи про майбутню роботу місії, генсек ООН зазначив, що її учасники мають мати безпечний і гарантований доступ до місць утримання людей.



Крім того, на переконання Гутеріша доступ до Оленівки мають отримати і співробітники Міжнародної Місії Червоного Хреста.