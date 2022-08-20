В Крыму очередной взрыв — теперь в Евпатории

В оккупированном Крыму снова прогремел взрыв — в Евпатории.



Как сообщил назначенный оккупантами «глава Крыма» Сергей Аксенов, сработала система ПВО.



«В Западном Крыму сработала система ПВО. Цель поражена. Пострадавших и повреждений нет», — уверяет Аксенов.



Также он обратился к крымчанам с призывом сохранять спокойствие.



Местные жители в Telegram-каналах сообщают, что взрывы были над Заозерным, это пригород Евпатории.







Напомним, сегодня утром в крышу штаба Черноморского флота России в Севастополе влетел беспилотник.