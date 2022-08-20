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В Крыму очередной взрыв — теперь в Евпатории

20 августа 2022, 10:18

В Крыму очередной взрыв — теперь в Евпатории

В оккупированном Крыму снова прогремел взрыв — в Евпатории.

Как сообщил назначенный оккупантами «глава Крыма» Сергей Аксенов, сработала система ПВО.

«В Западном Крыму сработала система ПВО. Цель поражена. Пострадавших и повреждений нет», — уверяет Аксенов.

Также он обратился к крымчанам с призывом сохранять спокойствие.

Местные жители в Telegram-каналах сообщают, что взрывы были над Заозерным, это пригород Евпатории.




Напомним, сегодня утром в крышу штаба Черноморского флота России в Севастополе влетел беспилотник.

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