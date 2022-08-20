В Крыму беспилотник влетел в крышу штаба Черноморского флота РФ

Беспилотник в Севастополе. Скриншот

В крышу штаба Черноморского флота России в Севастополе влетел беспилотник. Об этом заявил назначенный РФ «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев.



По его словам, беспилотник «шел низко» и сбит не был, «хотя над бухтой работали стрелковым оружием».



«Как видите прилет в крышу штаба БПЛА, серьезных разрушений нет...», — добавил Развожаев, опубликовав фото последствий удара. Он обвинил в атаке украинскую сторону.

Подходы и подъезды к штабу флота были перекрыты полицией.



Позже Развожаев уточнил, что «отработал ПВН, (пост воздушной обороны флота)». «Сбили БПЛА прямо над штабом флота. Упал на кровлю и загорелся. Поражения не получилось», — подчеркнул он.

Также в сети появились видео полета беспилотника над Севастополем от очевидцев.

31 июля подконтрольные РФ власти Севастополя заявили об атаке на штаб Черноморского флота РФ беспилотником. Тогда сообщалось о шести пострадавших.



Накануне, вечером 19 августа, в Севастополе заявили, что система ПВО сбила беспилотник. Также ПВО работало и над Евпаторией.