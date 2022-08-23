ФСБ готовит теракты в городах РФ из-за падения уровня поддержки войны россиянами — Данилов

Федеральная служба безопасности России готовит серию террористических актов в городах РФ из-за падения уровня поддержки войны против Украины населением. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.



«На России падает поддержка войны. Кремль нуждается в общественной мобилизации. Ожидается организация ФСБ серии террористических актов в российских городах с массовыми жертвами среди гражданских», — написал он в Twitter.



Также Данилов утверждает, что убийство Дугиной является первым терактом в этом ряду и напомнил, что «Украина, в отличие от России, не воюет с мирным населением».

Ранее в ООН сообщили, что с момента полномасшатбного российского вторжения в Украину, с 24 февраля, почти треть украинского населения вынуждена была покинуть свои дома.