ФСБ готує теракти в містах РФ через падіння рівня підтримки війни росіянами — Данилов

23 серпня 2022, 12:11

ФСБ готує теракти в містах РФ через падіння рівня підтримки війни росіянами — Данилов

Федеральна служба безпеки Росії готує серію терористичних актів у містах РФ через падіння рівня підтримки війни проти України населенням. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данилов.

«На Росії падає підтримка війни. Кремль потребує суспільної мобілізації. Очікується організація ФСБ серії терористичних актів у російських містах з масовими жертвами серед цивільних», - написав він у Twitter.

Також Данилов стверджує, що вбивство Дугіної є першим терактом у цій низці і нагадав, що «Україна, на відміну від Росії, не воює з мирним населенням».

Раніше в ООН повідомили, що з моменту повномасшатбного російського вторгнення в Україну, з 24 лютого, майже третина українського населення змушена була залишити свої будинки.

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