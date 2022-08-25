Оккупанты вывезли из Луганской области в РФ двести тысяч тонн зерна — Гайдай

Все 200 тысяч тонн зерна, собранные на полях «Агротона», вывезены российскими оккупантами из Луганской области в РФ. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Также он, со ссылкой на информацию оставшихся на Луганщине аграриев, сказал, что ситуация в сельском хозяйстве региона приближается к катастрофической.



Сергей Гайдай также рассказал об оценке ситуации в сельском хозяйстве Луганщины заместителя директора Департамента агропромышленного развития Луганской облгосадминистрации Любови Бескоровайной. Она отметила, что в текущем году область ожидала самый большой за все годы урожай и надеялись превзойти по этому показателю рекордный 2021 год.



«Так, мониторинг ЧАО «Агротон» показал, что на некоторых полях урожайность составляла до 60 ц/га. Это становилось возможным благодаря кропотливой работе наших аграриев, которые вкладывали в развитие предприятий собственные и государственные средства, обновляли технику, закупали лучшие минеральные удобрения, успешно пользовались многомиллионными правительственными программами. Но, к сожалению, собирается наше зерно сейчас для россиян», – сказала Бескоровайная, добавив, что многие руководители сельскохозяйственных предприятий выехали в безопасные регионы Украины и провели перерегистрацию бизнеса.



К тому же Сергей Гайдай сказал, что часть аграриев Луганской области пошли на сотрудничество с РФ и сдавали своих партнеров.

ООО «Нибулон» и ЧАО «Агротон» захватил предприниматель из Краснодара, имея уставный фонд 2000 рублей.

«Так, в Агротоне на начало года оставалось 20 тысяч тонн урожая прошлого года. Сейчас на полях агрофирмы на территории Луганской области собрано еще 200 тысяч тонн, однако все это вывезено на Россию. Аналогичная ситуация и с продукцией «Нибулона» – украдено все», - заявил глава Луганской ОВА.

Отмечает Гайдай, что в настоящее время аграрии Луганщины сотрудничают с международными организациями, которые могут отследить полный маршрут перевозки украденного зерна и соответствующая информация будет передана в международные суды.

По его информации, на некоторых предприятиях оккупированной войсками РФ территории Луганщины из-за отсутствия денег люди отказываются работать и в результате в августе озимые остаются на полях. Также, как сообщил Гайдай, военным РФ почти нечем обрабатывать землю и убирать урожай, потому как всю новую технику россияне вывезли, в частности, у «Агротон» забрали 40 единиц автомобильного транспорта. Технику же аграриев из Новоайдарщины, по информации Луганской ОВА, сразу перегнали в Перевальск, её перемещение удалось отследить с помощью GPS. Гайдай подчеркивает, что аналогов такой техники у россиян не было и они не умеют ею пользоваться.

Ранее утром 25 августа глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что более двух третей пожилых людей региона выехали покинули оккупированную войсками РФ территорию.