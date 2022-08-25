Окупанти вивезли з Луганської області до РФ двісті тисяч тонн зерна — Гайдай

Усі 200 тисяч тонн зерна, зібрані на полях «Агротону», вивезено російськими окупантами з Луганської області до РФ. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Також він, з посиланням на інформацію аграріїв, що залишилися на Луганщині, сказав, що ситуація в сільському господарстві регіону наближається до катастрофічної.



Сергій Гайдай розповів про оцінку ситуації у сільському господарстві Луганщини заступника директора Департаменту агропромислового розвитку Луганської облдержадміністрації Любові Безкоровайної. Вона зазначила, що цього року область очікувала на найбільший за всі роки врожай і сподівалися перевершити за цим показником рекордний 2021 рік.



«Так, моніторинг ПрАТ «Агротон» показав, що на деяких полях врожайність складала до 60 ц/га. Це ставало можливим завдяки копіткій роботі наших аграріїв, які владали у розвиток підприємств власні і державні кошти, оновлювали техніку, закуповували найкращі мінеральні добрива, успішно користувалися багатомільйонними Урядовими програмами. Але, на жаль, збирається наше зерно зараз для росіян», – сказала Безкоровайна, додавши, що багато керівників сільськогосподарських підприємств виїхали до безпечних регіонів України та провели перереєстрацію бізнесу.



До того ж, Сергій Гайдай сказав, що частина аграріїв Луганської області пішли на співпрацю з РФ і здавали своїх партнерів.

Він зазначив, що ТОВ «Нібулон» та ПрАТ «Агротон» захопив підприємець із Краснодара, маючи статутний фонд 2000 рублів.

«Так, у «Агротоні» на почату року залишалося 20 тисяч тонн врожаю минулого року. Зараз на полях агрофірми на території Луганщини зібрано ще 200 тисяч тонн, однак все це вивезено в Росію. Аналогічна ситуація і з продукцією «Нібулона» – вкрадено все», – заявив голова Луганської ОВА.

Зазначає Гайдай, що наразі аграрії Луганщини співпрацюють із міжнародними організаціями, які можуть відстежити повний маршрут перевезення вкраденого зерна та відповідну інформацію буде передано до міжнародних судів.

За його інформацією, на деяких підприємствах окупованій військами РФ території Луганщини через відсутність грошей люди відмовляються працювати і в результаті в серпні озимі залишаються на полях. Також, як повідомив Гайдай, військовим РФ майже нема чим обробляти землю та збирати врожай, бо всю нову техніку росіяни вивезли, зокрема, у «Агротон» забрали 40 одиниць автомобільного транспорту. Техніку ж аграріїв із Новоайдарщини, за інформацією Луганської ОВА, одразу перегнали до Перевальська, її переміщення вдалося відстежити за допомогою GPS. Гайдай наголошує, що аналогів такої техніки у росіян не було, і вони не вміють нею користуватися.

Раніше вранці 25 серпня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що понад дві третини людей похилого віку регіону виїхали покинули окуповану військами РФ територію.