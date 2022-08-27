Дефицит воды в Донецке. РФ перебрасывает 15 тысяч военных к границам Украины. Главное за день

Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Россия бьет по жилым домам в Донецкой области. Обвал пятиэтажки в Бахмуте и сожженные частные дома в Авдеевке и Славянске.

Обстрел центра Донецка. Воронка возле гостиницы где базировалось ОБСЕ и поврежденный корпус ДонНТУ.

Гуманитарная катастрофа. В Донецке и Макеевке новый график подачи воды, в пунктах раздачи бутилированной образовались огромные очереди.

В Мелекино «Юнармия» боевиков «ДНР» устроила военный лагерь для несовершеннолетних. Детей учат стрелять и быть «патриотами».

К концу года Украина сможет отбросить армию РФ на позиции 24 февраля. Прогноз от американского офицера.

Россия сформировала новый, третий армейский корпус и перебрасывает его в Украину.