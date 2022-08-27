Дефіцит води у Донецьку. РФ перекидає 15 тисяч військових до кордонів України Головне за день ►

Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:
- Росія б'є по житлових будинках Донецької області. Обвал п'ятиповерхівки у Бахмуті та спалені приватні будинки в Авдіївці та Слов'янську.
- Обстріл центру Донецька Вирва біля готелю де базувалося ОБСЄ та пошкоджений корпус ДонНТУ.
- Гуманітарна катастрофа. У Донецьку та Макіївці новий графік подачі води, у пунктах роздачі бутильованої утворилися величезні черги.
- У Мелекіному «Юнармія» бойовиків «ДНР» влаштувала військовий табір для неповнолітніх. Дітей вчать стріляти та бути «патріотами».
- До кінця року Україна зможе відкинути армію РФ на позиції 24 лютого. Прогноз американського офіцера.
- Росія сформувала новий, третій армійський корпус та перекидає його в Україну.