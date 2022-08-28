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Радиация угрожает Донбассу и части России в случае аварии на ЗАЭС

28 августа 2022, 15:44

Радиация угрожает Донбассу и части России в случае аварии на ЗАЭС

Радиация способна накрыть территорию Донбасса, Крыма и юго-западных регионов России, если 29 августа произойдет авария на Запорожской АЭС. Соответствующий расчетный прогноз сделали специалисты Госатомрегулирования Украины с учетом направления ветра.

Специалисты отметили, что населению на потенциально опасных территориях необходимо провести йодную профилактику. Также лучше не выходить на улицу без острой необходимости, а также применять защитные средства для органов дыхания.

Также рекомендовано:
- произвести герметизацию помещений (окон, дверей);
- отключить кондиционеры, вентиляторы, закрыть вентиляционные продухи, дымоходы и т. д;
- ввести специальные режимы работы школ и детских садов, организовать санитарные барьеры на входах в помещения, включающие снятие верхней одежды и переобувание.

Также, чтобы предотвратить запыление на открытой местности, рекомендуется произвести дезактивацию территорий. Следует еще и ввести специальные ограничения для автотранспорта по выезду на обочину, движения по дорогам без жесткого покрытия.

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