Радиация угрожает Донбассу и части России в случае аварии на ЗАЭС

Радиация способна накрыть территорию Донбасса, Крыма и юго-западных регионов России, если 29 августа произойдет авария на Запорожской АЭС. Соответствующий расчетный прогноз сделали специалисты Госатомрегулирования Украины с учетом направления ветра.



Специалисты отметили, что населению на потенциально опасных территориях необходимо провести йодную профилактику. Также лучше не выходить на улицу без острой необходимости, а также применять защитные средства для органов дыхания.



Также рекомендовано:

- произвести герметизацию помещений (окон, дверей);

- отключить кондиционеры, вентиляторы, закрыть вентиляционные продухи, дымоходы и т. д;

- ввести специальные режимы работы школ и детских садов, организовать санитарные барьеры на входах в помещения, включающие снятие верхней одежды и переобувание.



Также, чтобы предотвратить запыление на открытой местности, рекомендуется произвести дезактивацию территорий. Следует еще и ввести специальные ограничения для автотранспорта по выезду на обочину, движения по дорогам без жесткого покрытия.