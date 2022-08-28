Радіація загрожує Донбасу та частині Росії у разі аварії на ЗАЕС

Радіація здатна накрити територію Донбасу, Криму та південно-західних регіонів Росії, якщо 29 серпня відбудеться аварія на Запорізькій АЕС. Відповідний розрахунковий прогноз зробили фахівці Держатомрегулювання України з урахуванням напрямку вітру.



Фахівці наголосили, що населенню на потенційно небезпечних територіях необхідно провести йодну профілактику. Також краще не виходити на вулицю без гострої потреби, а також застосовувати захисні засоби для органів дихання.



Також рекомендовано:

- провести герметизацію приміщень (вікон, дверей);

- відключити кондиціонери, вентилятори, закрити вентиляційні продухи, димарі тощо;

- запровадити спеціальні режими роботи шкіл та дитячих садків, організувати санітарні бар'єри на входах у приміщення, що включають зняття верхнього одягу та перевзуття.



Також, щоб запобігти пилу на відкритій місцевості, рекомендується провести дезактивацію територій. Слід ще й запровадити спеціальні обмеження для автотранспорту щодо виїзду на узбіччя, руху дорогами без жорсткого покриття.