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В случае аварии на ЗАЭС в Украине хватит препаратов для защиты от радиации — Ляшко

26 августа 2022, 22:32

В случае аварии на ЗАЭС в Украине хватит препаратов для защиты от радиации — Ляшко

Государство закупило в необходимом количестве препараты для защиты щитовидной железы, рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Они могут понадобиться, если на Запорожской атомной станции произойдет авария.  

«Государство закупило в достаточном количестве препараты, которые позволят нам защитить щитовидную железу, чтобы радиационный йод не оказал отрицательного воздействия, и они будут выданы тогда, когда нужно. Все учреждения здравоохранения в потенциальной зоне воздействия обеспечены этим препаратом», — сообщил Ляшко в эфире национального телемарафона.

По словам министра, на областных складах хранится большой запас препарата. В случае аварии на ЗАЭС препарат будет доставлен туда, куда распространится радиоактивная пыль.

«Мы к этому готовы, об этом переживать не нужно, скупать йодсодержащие препараты тоже не нужно», — заверил министр.

Известно, что препарат закуплен именно в той дозировке, в которой рекомендуют ученые. Ляшко уточнил, что на первом этапе для защиты будет достаточно одной таблетки. Также министр объяснил, что препарат не раздается уже сейчас, так как «нет необходимости употреблять эти препараты или чтобы люди с испугу не выпили его в профилактических целях».

В то же время глава европейской дипломатии Жозеп Боррель требует от РФ обеспечить беспрепятственный ремонт линий электропередачи и полное подключение ЗАЭС к украинской энергосети. 

«Ситуация вокруг Запорожской АЭС остается очень тревожной. Россия должна обеспечить беспрепятственный ремонт поврежденных линий электропередач и полное подключение к украинской электросети. Эксперты МАГАТЭ должны быть наконец допущены к поездке на объект», — написал Боррель в своем Twitter.

По состоянию на 26 августа ЗАЭС начала работать двумя блоками после полного отключения днем ранее, сообщает национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом».

«26 августа в 21:15 второй из остановленных вчера энергоблоков ЗАЭС подсоединен к сети, продолжается набор мощности», — сказано в сообщении.

Согласно данным «Энергоатома», замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет.

Напомним, что 25 августа оккупированная российскими военными Запорожская атомная станция впервые в своей истории полностью отключена от сети, вследствие чего произошло временное прекращение подачи электричества в населенные пункты оккупированной Херсонской области. Также без электроэнергии остались оккупированные города Запорожской области Энергодар, Мелитополь и Бердянск.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) вечером 25 августа сообщило, что все шесть блоков Запорожской атомной электростанции остаются отключенными от сети, несмотря на возобновление линии электропередач.

Днем 26 августа сообщалось о том, что перебита последняя, четвертая линия электропередач с ЗАЭС в Украину.

Позже стало известно, что ЗАЭС подключена к сети и производит электроэнергию для нужд Украины.

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