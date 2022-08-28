Полк «Азов» зробив заяву через поширення фейкового маніфесту

28 серпня 2022, 16:20

Полк «Азов» зробив заяву через поширення фейкового маніфесту

Фейковий маніфест від імені полку «Азов» поширюється у мережі, в якому закликають до рішучих заходів щодо захисту України «не лише від московської імперії, а й від гнилизна нагорі». Про це повідомив Telegram «Азова».

 Зазначається, що полк не має до цього відношення.

 «Заявляємо таке: полк "Азов" не має жодного відношення до цього маніфесту. Поки хтось марнує свій час, ми докладаємо всіх зусиль для збереження життя нашого народу», — сказано в повідомленні.

 Полк зазначає, що помститься за загибель кожного бійця «Азова», за загибель кожного патріота України, але помста буде спрямована виключно на країну-агресора.

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