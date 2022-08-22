Оккупанты заставляли украинских военнопленных «признаться» в обстрелах Мариуполя

Российские оккупанты на территории исправительного учреждения в поселке Еленовка (Оленивка) Донецкой области избивали украинских военнопленных в случае их отказа подписывать документы против своего командования и признавать вину за разрушения в городе Мариуполь. Об этом сообщил военнослужащий, боец полка «Азов» Денис Чепурко (позывной «Манго»).



«Я держал оборону Мариуполя с 24 числа... Был эвакуирован в 120 колонию в Оленивке… Я был свидетелем, когда били парней... Меня тоже во время допросов били: хотели, чтобы я подписал всякие показания против своего командования, и что мы разбомбили город (Мариуполь – ред.), что все сделали мы. Я говорил, что не буду этого делать, – они начинали бить меня палками. Но я ничего так и не подписал», – сказал он на пресс-конференции.



Чепурко также отметил, что российские оккупанты постоянно угрожали украинским военнопленным расстрелом, а также ограничивали их в еде и питьевой воде.



«Воды давали 600 граммов на двое суток. При этом вода была вообще не питьевая. Ограничения были в отношении всего. Россия не придерживалась Женевских конвенций, согласно которым должна была нас удерживать. Нас было десять человек в комнате метр на метр, мы спали на полу», – уточнил военнослужащий.



В то же время еще один боец полка Дмитрий Усиченко (позывной «Вишня») сообщил, что россияне угрожали украинским военным физической расправой и расстрелами за отказ сознаваться в убийстве мирных жителей Мариуполя.



В свою очередь боец «Азова» Владислав Жаворонок (позывной «Википедия»), также участвовавший в пресс-конференции, обратил внимание на то, что украинские военнопленные в больницах получали ненадлежащее лечение ввиду или недостаточного количества медикаментов у противника, или же недостатка знаний у персонала.



«Лично на своем примере скажу, что допросы у меня были еще до того, как я начал принимать антибиотики, после ампутации конечности. Лечением это назвать сложно», – сказал он.