Донецьк — український: Глава області привітав донеччан із днем міста

Донецьк поки що окупований, але українська влада обов'язково повернеться до міста. Про це йдеться у вітанні голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка із днем міста Донецька.



«Вдев'яте ми відзначаємо цей день у вимушеному переселенні, поки наше місто залишається в окупації. Але щоразу ми все ближче до дня повернення. Донецьк буває різним: спортивним, культурним, промисловим, але незмінним залишається одне: Донецьк — український», — наголосив Кириленко.



«Ми обов’язково повернемося. Донецьк знову розквітне мільйоном троянд під синьо-жовтим прапором. І день міста святкуватимемо вже разом, а не нарізно», — додав глава області.



Він закликав донеччан боротися для цього та виявити «міцний донецький характер».