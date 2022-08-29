Войска РФ обстреляли Николаев, есть погибшие — Ким

Российская после обеда 29 августа обстреляла центральную часть Николаева. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.



По его словам, под ударом оккупантов жилые дома дома.



«Есть погибший прохожий и гражданские в домах», – написал Ким и призвал жителей города не покидать укрытия.



Также глава Николаевской ОВА попросил журналистов ничего не сообщать, так как, по словам Кима, торопиться некуда, и призвал их проверять информацию глазами.

Ранее руководитель объединенного прессцентра Сил охраны и обороны «Юг» Наталья Гуменюк заявила, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям.