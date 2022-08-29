Війська РФ обстріляли Миколаїв, є загиблі — Кім

Російські війська 29 серпня обстріляли центральну частину Миколаєва. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.



За його словами, під ударом окупантів опинилися житлові будинки.



«Є загиблий перехожий та цивільні у будинках», – написав Кім і закликав мешканців міста не залишати укриття.



Також голова Миколаївської ОВА попросив журналістів нічого не повідомляти, оскільки, за словами Кіма, поспішати нема куди, і закликав їх перевіряти інформацію очима.

Раніше керівник об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони «Південь» Наталія Гуменюк заявила, що на півдні ЗСУ розпочали наступальні дії на багатьох напрямках.