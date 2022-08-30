Україна веде переговори з країнами ЄС щодо місця трибуналу для керівництва РФ — ОП

30 серпня 2022, 15:23

Україна веде переговори з країнами ЄС щодо місця трибуналу для керівництва РФ — ОП

Україна проводить переговори з окремими країнами Європейського Союзу щодо місця проведення міжнародного трибуналу над вищим військовим керівництвом Росії. Про це повідомляє «Суспільне» із посиланням на інформацію заступника керівника Офісу президента України Андрія Смирнова.

«Україна є потерпілою стороною у цій війні і тому ми не наполягаємо, щоб цей трибунал розташовувався в Україні. Ми проводимо практичні перемовини з окремими країнами ЄС і знову ж таки в нас є оптимізм, що перші установчі документи і розгортання офісу для роботи цього трибуналу може бути десь в кінці цього року», — заявив Смирнов, зазначивши, що альтернативи створенню окремого спеціального трибуналу щодо розслідування злочину агресії не існує.

«Ми зважили всі альтернативи, оцінили всі можливі ризики, думали піти варіантом через Раду безпеки ООН, але ми розуміємо, що Росія може нам цей процес заблокувати. За пів року жодного провадження саме по розслідуванню злочину агресії не розслідується, тому ми виступаємо з ініціативою створення міжнародного кримінального трибуналу з чітким мандатом саме по розслідуванню злочину агресії. Конкретні практичні перемовини з міжнародними партнерами тривають», - сказав заступник керівника ОП Андрій Смирнов.

До того ж, він повідомив, що Україна вже отримала резолюцію парламентської асамблеї ради Європи, а також рішення Європарламенту, яке повністю підтримує ідею створення трибуналу над вищим військовим керівництвом Росії.

Ще Смирнов зазначив, що «питання спеціального трибуналу щодо Путіна та вищого військового керівництва» є питанням «цивілізаційного вибору всієї планети».

14 липня, нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав до створення спеціального трибуналу для залучення вищого військового та політичного керівництва РФ до відповідальності за скоєні злочини в Україні. Також про необхідність створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності російського керівництва за злочини агресії заявляв президент України Володимир Зеленський.

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