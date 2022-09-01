Глава МАГАТЭ сегодня был на Запорожской АЭС лишь несколько часов

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси покинул Запорожскую атомную электростанцию вечером 1 сентября. Об этом сообщили в компании «Энергоатом». Отмечается, что вместе с Гросси ЗАЭС покинули большинство членов делегации



В настоящее время на ЗАЭС остались 5 представителей миссии МАГАТЭ, которые разгружают привезенное ими оборудование и продолжат работу на станции.



«Ожидается, что они будут находиться на Запорожской АЭС до 3 сентября», – отметили в «Энергоатоме».



Как сообщалось, миссия МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС, захваченную российскими военными, 1 сентября, приблизительно после 14:00.



По заявлениям оккупационных властей, покинувшие Энергодар эксперты МАГАТЭ «должны выехать за подконтрольную РФ территорию до 20:00».

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Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что эксперты группы намерены провести на Запорожской АЭС несколько дней, а в будущем рассчитывают организовать там постоянную миссию.