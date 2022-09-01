Глава МАГАТЕ сьогодні був на Запорізькій АЕС лише кілька годин

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі залишив Запорізьку атомну електростанцію увечері 1 вересня. Про це повідомили в компанії «Енергоатом». Зазначається, що разом із Гроссі ЗАЕС залишили більшість членів делегації.



Наразі на ЗАЕС залишилися 5 представників місії МАГАТЕ, які розвантажують привезене ними обладнання та продовжать роботу на станції.



«Очікується, що вони будуть на Запорізькій АЕС до 3 вересня», – зазначили в «Енергоатомі».



Як повідомлялося, місія МАГАТЕ прибула на ЗАЕС, захоплену російськими військовими, 1 вересня приблизно після 14:00.



За заявами окупаційної влади, експерти МАГАТЕ, які залишили Енергодар, «мають виїхати за підконтрольну РФ територію до 20:00».

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