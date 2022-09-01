Глава МАГАТЕ заявляє про встановлення постійної присутності агенції на ЗАЕС

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив про встановлення постійної присутності агенції на станції. Про це він повідомив у своєму Twitter.



«Я щойно завершив перший тур ключовими місцями, які ми хотіли побачити в цьому першому підході до всього об'єкту. Звісно, багато що ще треба зробити. Моя команда залишається, і що важливіше і що найважливіше, ми встановлюємо нашу постійну присутність з боку МАГАТЕ тут», – сказав він.



Раніше в НАЕК «Енергоатом» повідомили , що на ЗАЕС залишилися п'ять представників місії МАГАТЕ, які розвантажують привезене ними обладнання та продовжать роботу на станції.



«Очікується, що вони будуть на Запорізькій АЕС до 3 вересня», – зазначили у НАЕК.



Місія МАГАТЕ прибула на захоплену російськими військами ЗАЕС 1 вересня приблизно після 14:00.