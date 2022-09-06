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«ДНР» заявила о захвате силами РФ двух сел на границе с Запорожской областью

06 сентября 2022, 12:14

«ДНР» заявила о захвате силами РФ двух сел на границе с Запорожской областью

Российские силы взяли под контроль села Новополь и Времевка в Донецкой области, утверждает «штаб территориальной обороны ДНР».

Оба села находятся у границы с Запорожской областью.

Украинская сторона сообщения оккупантов не комментировала.

Генштаб ВСУ в утренней сводке отмечал, что войска РФ нанесли авиационные удары по району Новополя.

Село Новополь уже захватывалось силами РФ весной, однако в конце мая было освобождено украинскими военными. 22 мая бойцы 98-го батальона «Азов-Днепр» сообщали, что украинские силы заняли позиции в районе Новополя.

Новополь и Времевка на карте проекта DeepState

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