«ДНР» заявила про захоплення силами РФ двох сіл на кордоні із Запорізькою областю

Російські сили взяли під контроль села Новопіль та Времівка на Донеччині, стверджує «штаб територіальної оборони ДНР».



Обидва села знаходяться біля кордону із Запорізькою областю.



Українська сторона повідомлення окупантів не коментувала.



Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні зазначав , що війська РФ завдали авіаційних ударів по району Новополя.



Село Новополь уже захоплювалося силами РФ навесні, проте наприкінці травня було звільнено українськими військовими. 22 травня бійці 98-го батальйону «Азов-Дніпро» повідомляли, що українські сили посіли позиції в районі Новополя.

Новопіль та Времівка на карті проекту DeepState