В СНБО рассказали о приблизительных сроках окончания войны с РФ

Война с РФ не продлится долгие годы и закончится победой Украины. Об этом в интервью «Левому берегу» заявил Секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Я хотел бы с вами не согласиться, когда вы говорите, что годы-годы мы будем бороться с этим агрессором. Я более оптимистичен в этом случае, у меня свой прогноз, как это должно закончиться», — подчеркнул он.



Данилов отметил, что нужно сделать так, чтобы после победы Украины в войне против России у Кремля не было больше желания нападать не только на Украину, но и на другие страны.

«Я говорю, что раз – это будет непростая война; два – победа будет за нами; три – не будет скорой победы, но это точно не годы-годы, как вы сейчас говорите», - сказал секретарь СНБО и выразил уверенность в том, что Украина обязательно это сделает, и тогда все будут более спокойнее.

Ранее 5 сентября аналитики Института изучения войны (ISW) спрогнозировали, что контрнаступление ВСУ будет менять скорость с каждым днем.