Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

В СНБО рассказали о приблизительных сроках окончания войны с РФ

07 сентября 2022, 14:34

В СНБО рассказали о приблизительных сроках окончания войны с РФ

Война с РФ не продлится долгие годы и закончится победой Украины. Об этом в интервью «Левому берегу» заявил Секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Я хотел бы с вами не согласиться, когда вы говорите, что годы-годы мы будем бороться с этим агрессором. Я более оптимистичен в этом случае, у меня свой прогноз, как это должно закончиться», — подчеркнул он.

Данилов отметил, что нужно сделать так, чтобы после победы Украины в войне против России у Кремля не было больше желания нападать не только на Украину, но и на другие страны.

«Я говорю, что раз – это будет непростая война; два – победа будет за нами; три – не будет скорой победы, но это точно не годы-годы, как вы сейчас говорите», - сказал секретарь СНБО и выразил уверенность в том, что Украина обязательно это сделает, и тогда все будут более спокойнее.

Ранее 5 сентября аналитики Института изучения войны (ISW) спрогнозировали, что контрнаступление ВСУ будет менять скорость с каждым днем.

Еще по теме

Организации
Снбо
Прочее
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:37
В оккупированном Мариуполе — взрыв в районе аэропорта
12:28
Трехэтажные панельки у разрушенных высоток: «ДНР» показала, как строит дома в Мариуполе
12:14
На Луганщине за сутки полицейские задокументировали 11 военных преступлений армии РФ
11:21
«ЛНР»: В стихийных могилах в Рубежном найдены останки 238 человек
09:24
В Луганской ОВА рассказали, сколько школьников осталось в Северодонецке
09:01
«ДНР» заявила о гибели девочки-подростка в Донецке
00:10
Продвижение ВСУ под Балаклеей — главное за день ►
22:51
Киев советует крымчанам подготовить убежища — Крым сегодня ►
22:24
Взрывная ампутация ног: Оккупанты заявили, что «комендант» Бердянска выжил
20:27
«Комендант» Бердянска после взрыва скончался в больнице
19:55
В оккупированном Енакиево заявили, что запустили полный цикл на метзаводе
18:14
Военнопленные находятся в смертельной опасности — заявление родственников
17:34
Прошло 40 дней: Точное количество погибших в колонии в Еленовке — неизвестно
15:43
В Бердянске взорвалась машина «коменданта» города
15:05
Шестерым участникам группировки «ДНР» объявили о подозрении в госизмене
все новости
16:09
Энергетики вернули свет в дома шести тысяч семей на Донетчине
15:49
Энергодар из-за обстрелов обесточен второй раз за день
15:45
ВСУ подтвердили, что нанесли по авиабазам оккупантов в Крыму ракетные удары
14:55
Воинский учет для женщин в Украине отложили на год
14:34
В СНБО рассказали о приблизительных сроках окончания войны с РФ
14:21
В Славянске под завалами нашли тело погибшего, спасательные работы продолжаются
14:17
Второй транш нового макрофина от Еврокомиссии для Украины составит 5 млрд евро
13:45
Во Львовской области развернут дополнительные 50 тысяч мест для переселенцев
13:38
В МИД Украины призвали поддержать создание спецтрибунала для РФ
13:12
Украина сможет выполнить рекомендации МАГАТЭ только после восстановления контроля над ЗАЭС
12:58
Бронзового Ленина из Краматорска продали почти за миллион гривен
12:37
В оккупированном Мариуполе — взрыв в районе аэропорта
12:28
Трехэтажные панельки у разрушенных высоток: «ДНР» показала, как строит дома в Мариуполе
12:14
На Луганщине за сутки полицейские задокументировали 11 военных преступлений армии РФ
12:10
Латвия, Литва и Эстония ограничат въезд россиян через сухопутные границы
все новости
ВИДЕО
Продвижение ВСУ под Балаклеей — главное за день ►
07 сентября, 00:10
Киев советует крымчанам подготовить убежища — Крым сегодня ►
06 сентября, 22:51
В Балаклее уничтожен склад боеприпасов: Что известно о возможном контрнаступлении ВСУ
06 сентября, 20:59

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты