У РНБО розповіли про приблизні терміни закінчення війни з РФ

Війна з РФ не триватиме довгі роки та закінчиться перемогою України. Про це в інтерв'ю «Лівому берегу» заявив секретар РНБО Олексій Данилов.

«Я хотів би з вами не погодитися, коли ви кажете, що роки-роки-роки ми будемо боротися з цим агресором. Я більш оптимістичний у цьому випадку, у мене свій прогноз, як це має закінчитися», — наголосив він.



Данилов зазначив, що потрібно зробити так, щоб після перемоги України у війні проти Росії Кремль не мав більше бажання нападати не лише на Україну, а й на інші країни.

«Я кажу, що раз – це буде непроста війна; два – перемога буде за нами; три – не буде швидкої перемоги, але це точно не роки-роки-роки, як ви зараз кажете», - сказав секретар РНБО і висловив упевненість у тому, що Україна обов'язково це зробить, і тоді всі будуть спокійнішими.

Раніше 5 вересня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) спрогнозували, що контрнаступ ЗСУ змінюватиме швидкість з кожним днем.