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Энергетики вернули свет в 9 населенных пунктов Донетчины

10 сентября 2022, 17:58

Энергетики вернули свет в 9 населенных пунктов Донетчины

За прошлые сутки аварийно-ремонтные бригады «ДТЭК Донецкие электросети»  полностью или частично восстановили электроснабжение 9 населенных пунктов Донецкой области. Это позволило вернуть свет в дома 2 360 семей в Краматорском, Бахмутском и Покровском районах, сообщает пресс-служба компании.

«Вчера энергетикам удалось поработать в Марьинской громаде — восстановлено электроснабжение более тысячи семей. Кроме того, специалисты энергокомпании смогли выполнить ряд ремонтных работ в Славянской, Торецкой, Селидовской и Константиновской громадах», — говорится в сообщении.

В «ДТЭК Донецкие электросети» отметили, что в Донецкой области продолжаются массированные обстрелы, ракетные и авиаудары, продолжающие разрушать энергоинфраструктуру региона. Самыми сложными направлениями остаются Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское, Славянское, без электроснабжения остаются 85 населенных пунктов области.

«Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных Сил Украины. Специалисты ДТЭК Донецкие электросети непрерывно работают уже 199 сутки и восстанавливают оборудование и линии сразу, как только это становится возможным», — подчеркнули в компании.

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