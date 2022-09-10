Енергетики повернули світло у 9 населених пунктів Донеччини

Минулої доби аварійно-ремонтні бригади «ДТЕК Донецькі електромережі» повністю або частково відновили електропостачання в 9 населених пунктах Донецької області. Це дозволило повернути світло до будинків 2 360 сімей у Краматорському, Бахмутському та Покровському районах, повідомляє прес-служба компанії.



«Вчора енергетикам вдалося попрацювати в Мар'їнській громаді – відновлено електропостачання понад тисячі сімей. Крім того, фахівці енергокомпанії змогли виконати низку ремонтних робіт у Слов'янській, Торецькій, Селидівській та Костянтинівській громадах», — йдеться у повідомленні.



У «ДТЕК Донецькі електромережі» зазначили, що на Донеччині тривають масовані обстріли, ракетні та авіаудари, які продовжують руйнувати енергоінфраструктуру регіону. Найскладнішими напрямками залишаються Авдіївський, Мар'їнський, Торецький, Бахмутський, Слов'янський, без електропостачання залишаються 85 населених пунктів області.



«Енергетики обов'язково повернуть світло усім жителям області, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних Сил України. Фахівці ДТЕК Донецькі електромережі безперервно працюють уже 199 добу і відновлюють обладнання та лінії відразу, як тільки це стає можливим», — наголосили в компанії.

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