Кириленко: 75% жителей Донетчины выехали

По состоянию на 11 сентября из Донецкой области выехали три четверти населения. Об этом в эфире телеканала Freedom рассказал руководитель военной администрации Павел Кирилленко.



Из этого числа 15 тысяч человек эвакуированы с момента обязательной эвакуации. Из оставшегося числа жителей в области 36 250 детей.



«Обязательная эвакуация была объявлена ​​для той категорией жителей Донбасса, которая в меньшей степени настроены на эвакуацию. То есть обстрелы, постоянное отсутствие работы объектов критической инфраструктуры, перебои водоснабжения, электроснабжения не останавливали людей», - сказал он.



Кириленко подчеркнул, что принудительно эвакуироваться из области не заставляют.