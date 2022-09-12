Кириленко: 75% жителів Донеччини виїхали

Станом на 11 вересня із Донецької області виїхали три чверті населення. Про це в ефірі телеканалу Freedom розповів керівник військової адміністрації Павло Кириленко.



З цієї кількості 15 тисяч людей евакуйовано з моменту обов'язкової евакуації. З решти жителів в області залишилося 36 250 дітей.



«Обов'язкова евакуація була оголошена для тієї категорії мешканців Донбасу, яка меншою мірою налаштована на евакуацію. Тобто обстріл, постійна відсутність роботи об'єктів критичної інфраструктури, перебої водопостачання, електропостачання не зупиняли людей», - сказав він.



Кириленко наголосив, що примусово евакуюватися з області не змушують.