Кабмин снял ограничения на пересечение границы лиц с инвалидностью и сопровождающих

Кабинет министров внес изменения в правила пересечения государственной границы гражданами Украины в случае введения чрезвычайного или военного положения. Об этом сообщает Правительственный портал.



«Сняты ограничения количества выездов за границу для лиц с инвалидностью и сопровождавших их лиц. Унормирован вопрос подтверждения факта ухода лицами, осуществляющими уход за лицом, нуждающимся в нем», - говорится в сообщении.



Кроме того, увеличен срок для обращения сопровождающих лиц в зарубежное дипломатическое учреждение Украины в государстве пребывания для взятия лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью на консульский учет до семи рабочих дней.