Кабмін зняв обмеження на перетин кордону осіб з інвалідністю та супроводжуючих

Кабінет міністрів вніс зміни до правил перетину державного кордону громадянами України у разі запровадження надзвичайного чи військового стану. Про це повідомляє Урядовий портал.



«Знято обмеження кількості виїздів за кордон для осіб з інвалідністю та осіб, які їх супроводжували. Унормовано питання підтвердження факту догляду особами, які здійснюють догляд за особою, яка її потребує», - йдеться в повідомленні.



Крім того, збільшено термін для звернення супроводжуючих осіб до закордонної дипломатичної установи України у державі перебування для взяття осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю на консульський облік до семи робочих днів.