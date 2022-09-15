На Донбасі ЗСУ ліквідували десант російської армії — Гайдай

На Донбасі ЗСУ здійснили дванадцять ударів по місцях зосередження живої сили та техніки окупантів та знищили десант російської армії. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



Він заявив, що підтверджені удари по шести районам зосередження живої сили противника, двох взводних опорних пунктів та чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів, а на Бахмутському напрямку підтверджено знищення значної кількості військовослужбовців та військової техніки підрозділів 137-го парашутно-десантного полку 106-ї збройних сил РФ.

За інформацією Сергія Гайдая, українські військові продовжили відбивати атаки окупантів, зокрема, в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Майорськ, Зайцеве, Одрадівка, Весела Долина, Водяне та Новомихайлівка, у російської армії ж виникли проблеми з логістичним забезпеченням боєприпасами для РСЗВ та артилерії.

У Луганській ОВА перерахували населені пункти Донбасу, інфраструктуру яких за минулу добу окупанти обстрілювали танками, мінометами та артилерією, мова про Яремівку, Тетянівку, Райгородок, Дронівку, Криву Луку, Сіверськ, Верхньокам'янське, Званівку, Спірне, Білогорівку, Миколаївку, Яковлівку, Бахмутське, Григорівку, Бахмут, Миколаївку Другу, Зайцево, Нью-Йорк, Юріївку, Веселе, Зайцеве та Суху Балку.

Сергій Гайдай повідомив, що після наступальних дій ЗСУ на Харківщині та наближення українських військових до адмінкордону Луганщини, представники окупаційної влади після багатоденного мовчання почали розповсюджувати пропагандистські сюжети, головний посил яких у тому, що «ситуація під контролем». Ці сюжети запущені, зокрема, у Кремінній, Сєвєродонецьку та Лисичанську.

«Водночас у Луганську родини мобілізованих влаштували мітинг під стінами військової частини через те, що тих, хто днями ледве живим втік з-під Балаклії, хотіли одразу відправити на інші позиції в так званій «ДНР». Протестувальників підтримали родичі, які приїхали під стіни будівлі», - написав Гайдай.

Раніше керівник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що минулої доби на підконтрольній українській владі частині області через обстріл з боку російської армії загинули двоє мирних жителів.