Росармія завдала ракетного удару в район гідротехнічних споруд у Кривому Розі – Вілкул

Російські окупанти завдали ракетного удару по району гідротехнічних споруд у Кривому Розі. Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.



«Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтеся в укриттях. Нічого не знімайте та не виставляйте у соцмережі. Знову два прильоти до району гідротехнічних споруд», - написав він.



Сьогодні вдень російські окупаційні війська завдали ще одного ракетного удару по Кривому Рогу. Внаслідок обстрілу пошкоджено промислове підприємство.



Учора, 14 вересня, заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко заявив , що внаслідок обстрілу Кривого Рогу було пошкоджено гідротехнічні споруди.



Вранці 15 вересня він повідомив , що владі довелося підірвати гідротехнічні споруди нижче за течією, щоб зменшити рівень води.