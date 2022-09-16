Масові поховання в Ізюмі: Братська могила українських військових та понад 460 нових могил

На цвинтарі під Ізюмом знайшли братську могилу українських військових, де поховано до 25 українських захисників. Загалом за час окупації на місцевому цвинтарі з'явилося понад 460 нових могил. Про це повідомляє hromadske з посиланням на уповноваженого з питань безвісти зниклих Олега Котенка.



Cапери вже закінчили перевірку території довкола могили. На 16 вересня заплановано процедуру ексгумації тіл загиблих.



Українці дізналися про це масове поховання з відео, яке їм передали російські військові, розповів журналістам військовий сапер із позивним "Кувалда".



Загалом за час окупації на місцевому кладовищі з'явилося понад 460 нових могил. Більшість із них мають номери на саморобних дерев'яних хрестах. Крім того, на цвинтарі знайдено ще принаймні одне поховання невідомого українського військового.

Президент Володимир Зеленський повідомив , що необхідні процесуальні дії там уже почалися.



У Міноборони повідомили, що у Харківській області з 6 по 14 вересня в рамках контрнаступу Сили оборони України звільнили близько 8500 квадратних кілометрів, 388 населених пунктів та 150 тисяч осіб. Наразі під тимчасовим контролем росіян залишається ще близько 6% території області. До контрнаступу було окуповано 32% Харківської області.



Російське міноборони у своєму зведенні від 11 вересня визнало, що окупаційні війська втекли з території майже всієї Харківської області. Підконтрольним окупантам, за їхньою картою, залишається лише лівий берег річки Оскол — там розташована частина міста Куп'янськ, а також селище Борова.