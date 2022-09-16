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Управление ООН по правам человека отправит группу экспертов в Изюм на место захоронений

16 сентября 2022, 14:39

Управление ООН по правам человека отправит группу экспертов в Изюм на место захоронений

Управление ООН по правам человека отправит группу экспертов в Изюм в Харьковскую область к месту массовых захоронений, найденных после отступления российских военных. Об этом сообщила пресс-секретарь офиса Лиз Тросселл, передает «Радио Свобода».

«Наблюдатели намерены отправиться туда, чтобы попытаться установить немного больше о том, что могло произойти», - сказала она.

О точной дате визита не сообщается.

15 сентября в Харьковской области возле освобожденного Изюма обнаружили массовое захоронение. Захоронение нашли рядом с кладбищем, где во время оккупации российскими войсками города Изюм хоронили людей, погибших от обстрелов или умерших естественной смертью.

Власти говорят, что возле Изюма могут быть захоронены около 450 тел человек. По словам уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олега Котенко, речь может идти также о примерно 20-25 захороненных телах военных.

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