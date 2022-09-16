Управління ООН з прав людини відправить групу експертів до Ізюму на місце поховань

Управління ООН з прав людини відправить групу експертів до Ізюму до Харківської області до місця масових поховань, знайдених після відступу російських військових. Про це повідомила прес-секретар офісу Ліз Тросселл, передає Радіо Свобода.



"Спостерігачі мають намір вирушити туди, щоб спробувати встановити трохи більше про те, що могло статися", - сказала вона.



Про точну дату візиту не повідомляється.



15 вересня на Харківщині біля звільненого Ізюма виявили масове поховання. Його знайшли поруч із цвинтарем, де під час окупації російськими військами міста Ізюм ховали людей, які загинули від обстрілів або померли природною смертю.



Влада каже, що біля Ізюму може бути поховано близько 450 тіл людей. За словами уповноваженого з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин Олега Котенка, може йтися також про приблизно 20-25 похованих тіла військових.