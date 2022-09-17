В Константиновке ранены восемь человек

Последствия обстрела Константиновки. Фото: администрации

Из-за обстрела российскими войсками Константиновки Донецкой области ранены восемь человек. Об этом сообщает Константиновская городская военная администрация.



«Российский снаряд попал возле одной из многоэтажек в центральном районе города. По уточненной информации, ранены и травмированы восемь человек, в том числе двухлетний ребенок. Информация о повреждениях устанавливается», — говорится в сообщении.



Также отмечается, что на месте работают спасатели и полиция.

В соцсетях показали район, в котором был «прилет».





По информации Донецкой областной военной администрации, ранены пять человек, в том числе ребенок.







Ранее сообщалось, что войска РФ нанесли удар по Константиновке.