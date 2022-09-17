Войска РФ атаковали семь населенных пунктов в Донецкой области

Последствия обстрела Донецкой области. Фото: полиции

В течение суток полицейские задокументировали 13 обстрелов Донетчины со стороны войск РФ. Есть убитые и раненые мирные жители, пострадал ребенок. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Донецкой области.



Войска РФ атаковали семь населенных пунктов: Авдеевку, Бахмут, Святогорск, Торецк, Великую Новоселку, Новый Комар, Новоочеретоватое. Оккупанты били из артиллерии, реактивных систем залпового огня, танков. Больше всего ударов — шесть — выдержала Авдеевка.



Уничтожены и повреждены 17 гражданских объектов, из них десять — жилые дома. Также зафиксированы попадания в школу, коксохимический завод, пасеку.



В полиции отметили, что оккупанты обстреляли из реактивной артиллерии недавно освобожденный Святогорск — там погиб человек. Кроме того, ранен ребенок.



Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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