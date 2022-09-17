Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Последствия обстрела Краматорска: пятеро раненых, разбиты больше 30 домов

17 сентября 2022, 21:47

Последствия обстрела Краматорска: пятеро раненых, разбиты больше 30 домов

Последствия обстрела Краматорска. Фото: Донецкая ОВА Последствия обстрела Краматорска. Фото: Донецкая ОВА

В результате сегодняшнего удара россиян по Краматорску ранены пять мирных жителей, разрушениям подверглись больше 30 жилых домов. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

«5 раненых, 31 поврежденный дом — последствия ракетных обстрелов по Краматорску. Россияне снова ударили по частному сектору — использовали комплекс С-300. Среди раненых один ребенок», — написал он в Тelegram.

Кириленко снова призвал людей эвакуироваться, поскольку Краматорск почти каждый день подвергается обстрелам, и оставаться в городе опасно.

Еще по теме

Места
Краматорск
Прочее
Ранение Война разрушения

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:56
Россияне начали вербовать на войну заключенных в Донецке и Луганске
16:18
«ЛНР» заявила об обстреле Кременной, ранен мирный житель
12:01
Донецк под мощным обстрелом, «прилеты» — в «райадминистрацию» и на бульвар Пушкина
10:38
В «ЛНР» заявили о раненых во время взрыва в «генпрокуратуре»
08:59
«ДНР» заявила о ранении четверых гражданских
00:25
Подробности убийства «генпрокурора ЛНР» — главное за день ►
22:48
Видео-дневник из блокадного Мариуполя. История Виолетты и Анастасии ►
19:47
На фоне острой нехватки: в Донецке запретили сливать воду из батарей
17:55
«ДНР» присвоила вышки украинских мобильных операторов в районе Донецка
16:54
В «ДНР» заявили, что за неделю из-за обстрелов погибли 34 человека
16:14
В районе аэродрома оккупированного армией РФ Мелитополя взрыв — Федоров
14:18
«ДНР» усилила принудительную мобилизацию: Где задерживают мужчин
14:02
В Бердянске сообщили об убийстве представителей оккупационной власти города
12:16
В мариупольских школах занятия для детей проводят в коридорах — Мариупольский горсовет
12:00
В Луганске прогремел мощный взрыв в здании «генеральной прокуратуры». Погиб «генпрокурор»
все новости
22:56
Россияне начали вербовать на войну заключенных в Донецке и Луганске
21:59
Во время контрнаступления украинские военные взяли в плен сотни оккупантов — Зеленский
21:47
Последствия обстрела Краматорска: пятеро раненых, разбиты больше 30 домов
20:59
В освобожденной Казачьей Лопани нашли место, где оккупанты пытали людей
20:26
Верещук призвала не спешить возвращаться на деоккупированные территории Харьковщины
19:57
Создадут ли Россия и Китай – «Анти-Запад» c коалицией против США? ►
19:47
Запорожскую АЭС снова подключили к национальной энергосети — МАГАТЭ
18:59
В Генштабе ВСУ рассказали о новых ударах по оккупантам
18:39
ВСУ отбили атаки оккупантов в районе пяти населенных пунктов — сводка
17:58
За сутки энергетики восстановили электроснабжение 30 населенных пунктов Донетчины
17:21
На Донетчине установили ограничения на въезд на деоккупированные территории
16:18
«ЛНР» заявила об обстреле Кременной, ранен мирный житель
15:52
Украина получила $1,5 миллиарда от США: Куда пойдут средства
15:18
Ракетный удар по Чугуеву: От полученных ран скончалась 11-летняя девочка
14:48
В Константиновке ранены восемь человек
все новости
ВИДЕО
Россияне начали вербовать на войну заключенных в Донецке и Луганске
17 сентября, 22:56
Создадут ли Россия и Китай – «Анти-Запад» c коалицией против США? ►
17 сентября, 19:57
В Константиновке ранены восемь человек
17 сентября, 14:48

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты