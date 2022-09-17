Последствия обстрела Краматорска: пятеро раненых, разбиты больше 30 домов

Последствия обстрела Краматорска. Фото: Донецкая ОВА

В результате сегодняшнего удара россиян по Краматорску ранены пять мирных жителей, разрушениям подверглись больше 30 жилых домов. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



«5 раненых, 31 поврежденный дом — последствия ракетных обстрелов по Краматорску. Россияне снова ударили по частному сектору — использовали комплекс С-300. Среди раненых один ребенок», — написал он в Тelegram.



Кириленко снова призвал людей эвакуироваться, поскольку Краматорск почти каждый день подвергается обстрелам, и оставаться в городе опасно.