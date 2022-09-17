Наслідки обстрілу Краматорська: п'ятеро поранених, розбито понад 30 будинків

17 вересня 2022, 21:47

Наслідки обстрілу Краматорська: п'ятеро поранених, розбито понад 30 будинків

Наслідки обстрілу Краматорська. Фото: Донецька ОВА Наслідки обстрілу Краматорська. Фото: Донецька ОВА

Внаслідок сьогоднішнього удару росіян по Краматорську поранено п'ятьох мирних жителів, руйнувань зазнали понад 30 житлових будинків. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«5 поранених, 31 пошкоджений будинок — наслідки ракетного обстрілу по Краматорську. Росіяни знову вдарили у приватний сектор — використовували комплекс С-300. Серед поранених одна дитина», — написав він у Тelegram.

Кириленко знову закликав людей евакуюватися, оскільки Краматорськ майже щодня зазнає обстрілів, і залишатися в місті небезпечно.

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