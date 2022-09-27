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«Продвигаемся вперед». Зеленский анонсировал «хорошие новости» с фронта

27 сентября 2022, 23:54

«Продвигаемся вперед». Зеленский анонсировал «хорошие новости» с фронта

Президент Владимир Зеленский анонсировал «хорошие новости» с фронта.

«А что касается фронта, то скажу коротко и пока без деталей, хотя они будут и хорошие: продвигаемся вперед и освобождаем нашу землю», — сказал он в вечернем видеообращении.

Зеленский пообещал, что «мы будем действовать, чтобы защитить наших людей: и в Херсонской, и в Запорожской области, и в Донбассе, и в пока оккупированных районах Харьковщины, и в Крыму».

«Этот фарс на оккупированной территории нельзя назвать даже имитацией референдумов», — подчеркнул он, говоря о псевдореферендуме на оккупированных территориях.

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