«Продвигаемся вперед». Зеленский анонсировал «хорошие новости» с фронта

Президент Владимир Зеленский анонсировал «хорошие новости» с фронта.



«А что касается фронта, то скажу коротко и пока без деталей, хотя они будут и хорошие: продвигаемся вперед и освобождаем нашу землю», — сказал он в вечернем видеообращении.



Зеленский пообещал, что «мы будем действовать, чтобы защитить наших людей: и в Херсонской, и в Запорожской области, и в Донбассе, и в пока оккупированных районах Харьковщины, и в Крыму».



«Этот фарс на оккупированной территории нельзя назвать даже имитацией референдумов», — подчеркнул он, говоря о псевдореферендуме на оккупированных территориях.