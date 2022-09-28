Спасатели обнаружили под завалами школы в Николаевке тело погибшей

Николаевка. Фото: ГСЧС

Спасатели изъяли тело погибшей женщины из-под завалов частично разрушенного здания школы в Николаевке Краматорского района. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Донецкой области.



Спасатели, прибывшие утром, установили, что в результате обстрела (предварительно, ракетного удара), произошло частичное разрушение с первого по третий этажи трехэтажного здания школы №1.



«В результате проведения аварийно-спасательных работ из-под завалов было изъято тело погибшей женщины 1959 года рождения. Произведен разбор 50 тонн конструктивных элементов здания. Работы завершены», — проинформировали в спасательном ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Николаевке оккупанты обстреляли школу, которая служила убежищем для гражданских.