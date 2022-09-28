Рятувальники виявили під завалами школи у Миколаївці тіло загиблої

Миколаївка. Фото: ДСНС

Рятувальники вилучили тіло загиблої жінки з-під завалів частково зруйнованої будівлі школи у Миколаївці Краматорського району. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Донецькій області.



Рятувальники, які прибули вранці, встановили, що внаслідок обстрілу (попередньо, ракетного удару) сталася часткова руйнація з першого по третій поверхи триповерхової будівлі школи №1.



«Внаслідок проведення аварійно-рятувальних робіт з-під завалів було вилучено тіло загиблої жінки 1959 року народження. Проведено розбір 50 тонн конструктивних елементів будівлі. Роботи завершено», — поінформували у рятувальному відомстві.

Раніше повідомлялося, що у Миколаївці окупанти обстріляли школу, яка служила притулком для цивільних.