Армия России ударила по 12 населенным пунктам Донетчины, есть погибшие

Донецкая область. Фото: полиции

Российские войска атаковали 12 населенных пунктов Донетчины, открыв огонь по жилому сектору. Полицейские зафиксировали гибель и ранения гражданских, а также разрушения. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Донецкой области.



«Армия России ударила по городам Авдеевка, Бахмут, Торецк, Северск, Константиновка, Угледар, Красногоровка, смт Пивничное, селах Новокалиново, Карловка, Максимильяновка, Бердичи. Враг применил против мирного населения минометы, РСЗО "Ураган" «Град», артиллерию», — проинформировали в полиции.



Также отмечается, что уничтожены и повреждены 23 гражданских объекта: 14 жилых домов, детский сад, магазин, гаражи, хозяйственная постройка, автомобиль.



Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на подконтрольной украинским властям части Донетчины в результате обстрелов за сутки погибли четыре человека. Еще шесть были ранены.



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