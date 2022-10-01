Армія Росії вдарила по 12 населених пунктах Донеччини, є загиблі

Донецька область. Фото: поліції

Російські війська атакували 12 населених пунктів Донеччини, відкривши вогонь по житловому сектору. Поліцейські зафіксували загибель та поранення цивільних, а також руйнування. Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Донецькій області.



«Армія Росії вдарила по містах Авдіївка, Бахмут, Торецьк, Сіверськ, Костянтинівка, Вугледар, Красногорівка, смт Північне, селах Новокалинове, Карлівка, Максимільянівка, Бердичі. Ворог застосував проти мирного населення міномети, РСЗВ "Ураган" "Град", артилерію», — поінформували в поліції.



Також зазначається, що знищено та пошкоджено 23 цивільні об'єкти: 14 житлових будинків, дитячий садок, магазин, гаражі, господарську споруду, автомобіль.



Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на підконтрольній українській владі частині Донеччини внаслідок обстрілів за добу загинуло четверо людей. Ще шістьох було поранено.



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