Украинские военные деоккупировали поселок городского типа Боровая в Изюмском районе Харьковской области. Об этом сообщили в поселковом совете.



«Боровая и большая часть Боровской поселковой территориальной громады под контролем ВСУ! Слава Украине! Героям слава! Подробности позже», — говорится в сообщении.



Сегодня ранее появилось видео того, как ВСУ входят в село Шейковка, которое расположено восточнее Боровой. Таким образом, понятно, что украинские военные двигаются в сторону Луганской области.



Вчера стало известно, что украинские военные освободили село Торское в Донецкой области, что в 22 километрах от Кременной в Луганской области.