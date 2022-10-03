Борова та більша частина громади — під контролем ЗСУ

Українські військові деокупували селище міського типу Борова у Ізюмському районі Харківської області. Про це повідомили у селищній раді.



«Борова та більша частина Борівської селищної територіальної громади під контролем ЗСУ! Слава Україні! Героям слава! Подробиці пізніше», — йдеться у повідомленні.



Сьогодні раніше з'явилося відео того, як ЗСУ входять у село Шийківка, яке розташовано східніше від Борової. Таким чином зрозуміло, що українські військові рухаються у бік Луганської області.



Вчора стало відомо, що українські військові звільнили село Торське на Донеччині, що за 22 кілометри від Кремінної на Луганщині.